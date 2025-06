RS não marca passo, mas cresce menos do que os vizinhos

O PIB do RS do primeiro trimestre de 2025 , apresentado nesta quinta-feira (26) pelo Departamento de Economia e Estatística (DEE), pode ser analisado pela perspectiva do copo meio cheio, ou meio vazio .

Mesmo diante da estiagem do verão passado, a agropecuária teve maior destaque na composição do PIB do RS do primeiro trimestre, com alta de 27,3% no período. O efeito climático contrastante com a situação atual do Estado – outra vez com medo da água – derrubou a produção de soja em 37%.