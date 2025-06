Responsabilização de trilionárias redes sociais é avanço civilizatório, ainda que parcial

Mas a decisão mostra que o STF contemplou uma atualização dos costumes, para evitar nova menoridade penal: inclui chatbots, marketplaces, sites de reservas, aplicativos de avaliação e críticas, entre outros. Os chatbots são movidos a inteligência artificial , com aplicações desenvolvidas por empresas como a Nvidia, cujo valor de mercado (US$ 3,78 trilhões, o equivalente ao PIB da Alemanha, quarto país mais rico do mundo) ameaça empalidecer a comparação das big techs a Estados-nações em poder econômico .

Com a decisão do STF, diminui a assimetria existente entre as empresas em geral e negócios multibilionários que são os únicos no mundo que não se responsabilizam sobre os produtos e serviços que vendem. E como observou Marie Santini, fundadora e diretora do Netlab da UFRJ, a única censura que segue existindo nas redes é a imposta pelos algoritmos cuja atuação só é conhecida por quem os constrói.