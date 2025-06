Quanto custa um microapartamento em Porto Alegre? Spoiler: preços passam de R$ 500 mil

Quem quiser comprar um imóvel de até 30 metros quadrados no bairro Três Figueiras , em Porto Alegre, terá de gastar cerca de R$ 586 mil . A região tem a segunda maior média de preços de microapartamentos entre os bairros das capitais da Região Sul, só perde para Ingleses, em Florianópolis (veja lista abaixo).

O levantamento é da Loft e analisa 2,2 mil anúncios de imóveis residenciais do tipo, também chamados de stu dios . Foram considerados apenas bairros com ao menos 10 anúncios disponíveis.

—O valor final dos studios é mais acessível do que unidades maiores, mas o preço por metro quadrado costuma ser elevado . E muitos apartamentos compactos em Porto Alegre estão concentrados em bairros valorizados, onde o metro quadrado já é tradicionalmente mais alto — afirma o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi.

Porto Alegre lidera oferta

Além dos preços, o levantamento da Loft ponta os bairros com maior oferta de imóveis com até 30 metros quadrados na Região Sul.

Porto Alegre domina as primeiras posições, com oito dos 10 bairros com maior quantidade de anúncios de studios na Região Sul (veja lista abaixo).