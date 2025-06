Quando sociedade dará ultimato a Congresso que aumenta conta de luz com "jabutis"?

Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Sem a pressão de uma guerra com risco nuclear e das agendas de São João, o Congresso retoma atividades nesta quarta-feira (25) com uma pauta digna de fogueira: quer aprovar no Senado, em um pulo sobre as brasas, o projeto que aumenta o número de cadeiras na Câmara e colocar em votação o projeto de decreto legislativo para derrubar o aumento de IOF.

Se havia dúvida sobre o discurso de responsabilidade fiscal para eleitor ouvir, foi resolvida com a derrubada de vetos que ressuscitou "jabutis" gestados no Congresso para regulamentar energia eólica offshore que aumenta a conta de luz dos consumidores em ao menos 7,5%. A sociedade precisa dar ultimato ao Legislativo: não pode haver tolerância para aumentar preços sem foco no interesse interesse.

Para quem ouve conversa para dormir, no caso, o eleitor, há uma oportunidade concreta em 16 meses, em outubro de 2026. A convergência dos diagnósticos sobre o problema fiscal do Brasil eleva o risco de que esse assunto tão desprezado no calor das corridas eleitorais enfim ganhe ao menos alguns minutos de debate.

A derrubada dos vetos foi resultado de duas práticas recorrentes do Congresso "responsável": pressão por liberação de emendas parlamentares – teria começado a "pingar", mas a conta das gotas ainda não agrada – e o atendimento de interesses particulares de lobbies privados, que têm CNPJ e CPF.

As contas espetadas pelo Congresso

Obrigatoriedade de contratação de usinas térmicas a gás – só no Norte, Nordeste e Centro-Oeste –, com custo anual de R$ 20,6 bilhões e R$ 309 bilhões em 15 anos.

Contratação de pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), com custo anual de R$ 12,4 bilhões anuais e R$ 186 bilhões até 2040.

Contratação de usinas de hidrogênio e eólica, com custo anual de R$ 1,46 bilhão, ou R$ 21,9 bilhões em 15 anos.

Alguns desses pontos interessam ao Rio Grande do Sul? Sim. Mas não é possível exigir soluções mirabolantes para as contas públicas da União como se o único responsável pelo desajuste fiscal fosse o Executivo. Não esse, que está de plantão, mas todos. Os anteriores, o atual e os futuros.