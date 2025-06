Qual rua de Porto Alegre tem preço médio de R$ 8,6 milhões por imóvel

Bairro Moinhos de Vento aparece mais vezes no topo de preços. Duda Fortes / Agencia RBS

Qual a rua mais cara de Porto Alegre? O Monitor de Vendas por Rua, levantamento de atualização mensal que está em sua primeira edição, responde: a Rua Farnese, no bairro Mont’Serrat, com preço médio de R$ 8,6 milhões por imóvel.

A pesquisa da Loft considera as 3,4 mil transações residenciais realizadas entre janeiro e abril deste ano, com base em transações registradas pela prefeitura de Porto Alegre. Foram incluídas só as ruas com ao menos três aquisições no período.

Atrás da Rua Farnese, aparecem as vias Eng. Ildefonso Simões Lopes, no bairro Três Figueiras, com tíquete médio de R$ 8,1 milhões, e Luciana de Abreu, no Moinhos de Vento, de R$ 5,7 milhões (veja lista completa abaixo).

O bairro que mais aparece na lista das 18 ruas de Porto Alegre com maior tíquete médio é o Moinhos de Vento, com quatro vias, seguido de Bela Vista (três) e Petrópolis (duas).

Conforme o gerente de dados da Loft, Fábio Takahashi, a Rua Farnese se destaca por concentrar casas e apartamentos de alto padrão, com metragens elevadas, alcançando até 600 metros quadrados.

No recorte por metro quadrado, a via também lidera, com R$ 23,4 mil/m². Em seguida, aparecem a Alameda Alceu Wamosy, no bairro Três Figueiras (R$ 17,8 mil/m²), e a Avenida Padre Cacique, no Cristal (R$ 17 mil/m²) (veja lista completa abaixo). Petrópolis, com cinco ruas, é o bairro mais recorrente nesta abordagem.

— O levantamento ajuda compradores e profissionais do setor a entenderem melhor o comportamento do mercado em cada pedaço da cidade. O recorte por metro quadrado ajuda a revelar áreas muito valorizadas mesmo quando os imóveis não são os maiores em tamanho — afirma Takahashi.

*Colaborou João Pedro Cecchini