Qual é o risco de mísseis atingirem alvos nucleares no Irã? Depende. Entenda

Professor titular do Programa de Engenharia Nuclear da Coppe/UFRJ, Aquilino Senra explica – com direito a comparações para facilitar o entendimento – os riscos nucleares que estão em jogo no ataque de Israel ao Irã, com possível envolvimento dos Estados Unidos . Detalha que há ameaças em bombardeios a instalações de enriquecimento de urânio – como a de Fordow, alvo de especulação nos últimos dias – mas adverte que um ataque a usina nuclear seria o pior cenário – caso o reator seja atingido.

Há certa confusão entre ataques a usinas nucleares e a instalações de enriquecimento de urânio. Uma usina produz energia com fissões (atômicas), que gera material radioativo. Nas de enriquecimento de urânio, o material que circula é um gás, o hexafluoreto de urânio. Existem vários isótopos (átomos de um mesmo elemento com igual número de prótons, mas diferentes quantidades de nêutrons, o que resulta em mudança de massa), o energético é o urânio 235. Mas sua concentração natural é só de 0,7%. Para gerar energia, é preciso 5%. Para fazer bomba, mais de 90% de urânio 235. É como se faz com a gasolina: eleva-se a octanagem para ficar mais potente.

O hexafluoreto é sólido à temperatura ambiente, mas se transforma em gás quando aquecido. Para separar os isótopos 235 dos demais, como se trata do mesmo elemento, não há via química. Por isso, precisa passar por milhares de centrífugas. São como máquinas de lavar, só que giram em velocidade supersônica. A parte mais pesada vai para a superfície, as mais leves ficam no centro, como as roupas. Aí são retiradas as mais leves e levadas a outra centrífuga, e assim sucessivamente até obter urânio com 5% de 235, se for para gerar energia, ou 90% se a meta for fazer uma bomba.