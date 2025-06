Prédio de R$ 85 milhões será erguido no ponto mais alto do Bela Vista

Um dos pontos mais elevados do bairro Bela Vista, em Porto Alegre, vai receber um dos prédios mais altos da região: o Veríssimo, de 22 pavimentos , incluindo dois subsolos.

São 16 apartamentos , com valores a partir de R$ 4,4 milhões. Todas as unidades tem 202 metros quadrados. O edifício fica na Rua Veríssimo de Matos, 151.

As obras devem iniciar em outubro, com previsão de entrega para 2029. O Veríssimo terá garagens americanas: vagas de estacionamento do tamanho de microapartamentos — ou seja, de 40 metros quadrados (veja imagem abaixo). Podem abrigar desde sala de jogos até servir como depósito.