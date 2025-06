Prazo de Trump dá alívio a mercado, mas europeus retiram pessoal do Irã

MICHAEL M. SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Depois de brincar com a entrada da maior potência militar do planeta em uma guerra com risco nuclear, o presidente Donald Trump permitiu certo alívio nos mercados ao avisar que tomará essa decisão só dentro de duas semanas. A cotação do petróleo caiu cerca de 2% nesta sexta-feira (20), com o ganho de tempo para negociações diplomáticas.

No Brasil, o dólar teve leve alta de 0,45% e a bolsa caiu 1,1% diante da nova alta de juro definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC). Se títulos de renda fixa vão pagar ainda mais, sobra menos apetite para o risco das ações.

Mas enquanto reuniões em Genebra (Suíça) buscam uma alternativa pacífica nesta sexta-feira (20), países europeus retiram seu pessoal do Irã, o país onde ocorrem as conversas informou ter fechado de forma "temporária" sua embaixada em Teerã. Desde 1979, quando houve invasão e sequestro de americanos na sua sede diplomática na capital iraniana, os EUA são representados no país pela Suíça. O Reino Unido também retirou seus funcionários diplomáticos do Irã e passou a operar sua embaixada em modo remoto.

E para embaralhar ainda mais o cenário, o embaixador israelense na ONU, Danny Danon, afirmou há pouco em reunião emergencial do Conselho de Segurança que Israel não vai interromper seus ataques ao Irã até que a "ameaça nuclear do país seja desmantelada".

Conforme analistas, parte do mercado não esperava o aumento adicional na Selic e ajusta as apostas no câmbio nesta sexta-feira para contemplar o maior diferencial de juro em relação aos Estados Unidos, que gera negócios chamados de "carry trade" (tomar dinheiro a juro baixo em um país e aplicá-lo em outros onde as taxas são mais altas). O dia, porém, é de baixa liquidez, o que pode tornar o mercado mais volátil ao longo da sessão.