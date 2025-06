Por que os réus por tentativa de golpe podem mentir

O artigo 5º da Constituição Federal garante o direito de o réu permanecer em silêncio e não se autoincriminar . O ex-ministro do Gabinete de Defesa Institucional (GDI) Augusto Heleno na manhã desta terça-feira (10), por exemplo, optou por só responder a seu advogado, não ao ministro do STF Alexandre de Moraes.

Mas nem diante apenas de seu próprio defensor Heleno conseguiu responder com a verdade a questões óbvias , como as circunstâncias de declarações suas gravadas em vídeo (sem uso de IA) sobre "virar a mesa", "depois não dá para chamar o VAR" e "bandido não sobe a rampa". E parece não ter combinado antes, porque disse "não se lembrar" – outra alternativa muito usada – a uma das perguntas de sua própria defesa.

O mesmo havia ocorrido momentos antes, durante o interrogatório do ex-comandante da Marinha Almir Garnier dos Santos. Ao ser indagado sobre o que queria dizer com "colocar as tropas à disposição" do então presidente Jair Bolsonaro, contrariou várias testemunhas ao afirmar, com o ar mais natural do mundo: