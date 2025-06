Petróleo dispara 7% por temor de expansão do conflito no Oriente Médio

O temor de que o ataque de Israel ao Irã represente nova ameaça de expansão do conflito, agora inclusive para além do Oriente Médio, provocou a disparada do preço do petróleo. Na manhã desta sexta-feira (13), os contratos do tipo brent para entrega em agosto sobem 7,7% na bolsa de Londres que concentra essas negociações. A cotação, que estava abaixo de US$ 70 desde abril, agora vai a US$ 74,71.