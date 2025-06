Pelo sim, pelo não, Brasil avalia elevar etanol na gasolina e mistura de biodiesel

Mesmo assim, está na pauta do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), que se reúne na quarta-feira (25), uma prevenção a eventuais novas disparadas no preço da matéria-prima fóssil. Será avaliada a elevação do percentual de etanol na gasolina, de 27% para 30%, e de biodiesel no diesel de 14% para 15%.



Embora para o mercado o bloqueio do Estreito de Ormuz tenha ficado fora do cenário neste momento, sempre é uma ameaça na agenda possível de desdobramentos do conflito. O plano de elevação dos percentuais de biocombustíveis nos derivados de fósseis não é "guerra-dependente", porque vem sendo debatido desde março, mas nesse momento de forte volatilidade do petróleo, pode encontrar ambiente mais propício para evoluir.