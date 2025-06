Operadora instala sua sétima usina gaúcha de energia solar

Enquanto avança na cober tura 5G em Porto Alegre , a Claro dá passos verdes na Grande Porto Alegre: Guaíba vai receber a sétima usina solar da operadora no Rio Grande do Sul.

As usinas gaúchas do projeto da Claro ficam em Uruguaiana, Guaíba, Alegrete, São Sepé, Santa Vitória do Palmar e Itaqui. Ao todo, são 109 usinas de energia limpa no país.