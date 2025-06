Ociosidade na petroquímica, que tem polo no RS, é a maior em 30 anos

O setor químico opera com o maior nível de ociosidade em 30 anos , aponta o Relatório de Acompanhamento Conjuntural (RAC) do primeiro trimestre deste ano, apresentado pela Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim) nesta quarta-feira (25).

A indústria química tem polo em Triunfo , na região metropolitana de Porto Alegre. Por lá, a Braskem, dona da maior parte do local, opera com cerca de 65% de uso de capacidade instalada .

Conforme a Abiquim, no primeiro trimestre deste ano, a produção teve queda de 3,8%, as vendas internas caíram 2,6%, e o consumo aparente nacional – que soma a produção às importações e subtrai as exportações, retração de 5,3%, sempre em comparação com o mesmo período do ano anterior.