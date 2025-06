O que explica tamanha volatilidade do petróleo em dia de temor e ataques do Irã

Trump chegou a debochar do ataque "fraco" do Irã. Brendan SMIALOWSKI / AFP

Em um só dia, esta segunda-feira (23) a cotação do petróleo foi de US$ 80 a US$ 70,86 por barril. É uma variação de quase US$ 10, que muitas vezes não ocorre sequer em um mês. E não se deu em contratos com prazos ou formatos diferentes, mas para o mesmo, com prazo de entrega em agosto na principal bolsa que abriga esses negócios, a Intercontinental Exchange (ICE), de Londres.

Na interpretação de analistas de relações internacionais, os ataques do Irã a bases militares dos Estados Unidos no Catar e no Iraque foram "controlados" demais para serem levados a sério como uma retaliação ao pesado bombardeio do Martelo da Meia-Noite, como os EUA chamaram a operação de sábado à noite. Conforme relatos americanos, não houve sequer feridos, e poucos danos físicos.

Na avaliação dos especialistas em petróleo, tamanha volatilidade envolve um comportamento típico dos mercados que, diante de um cenário nublado, toma o caminho da esperteza:

— É incerteza combinada com especulação. Tem gente que ganha com volatilidade — diagnostica Decio Oddone, CEO da Brava Energia e ex-diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Também há alívio com a mira da retaliação do Irã, que escolheu bases militares americanas em vez de infraestruturas de produção um transporte de petróleo, como o Estreito de Ormuz. Ao menos, por hoje. Diante dos ataques, o presidente dos EUA, Donald Trump, reagiu com ironia, quase no nível do deboche:

— O Irã respondeu oficialmente à nossa destruição de suas instalações nucleares com uma resposta muito fraca, o que esperávamos e que combatemos com muita eficácia. Foram disparados 14 mísseis – 13 foram derrubados e 1 foi "liberado" porque estava direcionado em uma direção não ameaçadora. Tenho o prazer de informar que NENHUM americano foi ferido e quase nenhum dano foi causado. Mais importante ainda, eles tiraram tudo do seu "sistema" e, espero, não haverá mais ÓDIO. Quero agradecer ao Irã por nos avisar com antecedência, o que tornou possível que nenhuma vida fosse perdida e ninguém ficasse ferido. Talvez o Irã possa agora prosseguir para a Paz e a Harmonia na Região, e eu encorajarei Israel com entusiasmo a fazer o mesmo. Obrigado pela sua atenção a este assunto!