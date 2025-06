O papel de gaúchos em fusão que deve criar gigante de cosméticos de R$ 2 bilhões

Lola é conhecida por ter produtos com nomes curiosos. Lola From Rio / Divulgação

Está para nascer uma gigante nacional de cosméticos com participação gaúcha. Lola From Rio, fundada por Dione e Jaqueline Vasconcellos e Milton Taguchi, naturais de São Leopoldo, vai se unir à Skala para formar grupo com faturamento de cerca de R$ 2 bilhões. Conforme as empresas, suas marcas estão em mais da metade (54%) dos lares brasileiros e vendas para cerca de 80 países.

A gestora Advent International, de private equity (participação em empresas), será a controladora, após adquirir fatia da Lola, marca famosa por produtos veganos para cuidados capilares com nomes inusitados, como Morte Súbita.

O valor da transação não é revelado. A Advent já tinha participação na Skala, também conhecida por cosméticos com composição sustentável.

As marcas vão seguir operando de forma independente, mas passarão a compartilhar as unidades de produção, as redes de distribuição e os investimentos. A Skala cresce cerca de 30% ao ano, enquanto a Lola, ao menos 50% desde 2022.

A Advent fará um aporte de valor não revelado no conjunto formado por Lola e Skala. A gestora administra US$ 91 bilhões globalmente. O investimento no novo grupo virá de fundo de US$ 2 bilhões da Advent dedicado a projetos na América Latina. A transação ainda precisa de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

*Colaborou João Pedro Cecchini