"No futuro, podemos ter mais unidades de negócio", diz CEO da Lojas Renner

Neste 10 de junho, a Lojas Renner chega aos 60 anos. A rede que nasceu em 1965 com seis lojas no RS tem hoje cerca de 680 em todo o país, além de pontos de venda no Uruguai e na Argentina. Às vésperas do aniversário, decidiu separar sua vice-presidência de operações em duas: uma focada só na Renner e outra para as demais unidades de negócios – Youcom, Camicado, Ashua e Repassa. Nesta entrevista, o CEO da empresa, Fabio Faccio, afirma que um dos objetivos é dar espaço para novos negócios para os próximos 60 anos. E avisa que o futuro da empresa é "sustentável e inovador".

Vivemos em um mundo em que existe uma polarização não só nesse tema, em outros. Mas não é uma escolha ter responsabilidade social e ambiental ou financeira. Tem de ser tudo. Queremos ter moda responsável e produtos cada vez melhores. Com melhor design, mais conforto e menos impacto no ambiente, trabalhando em geração de renda e inclusão social e trabalhando por um resultado financeiro maior. Um crescimento feito com responsabilidade, feito de forma sustentável, é importante para a perenidade do negócio. E todas as medidas de sustentabilidade ambiental e social melhoram nosso desempenho financeiro. No ciclo anterior, havíamos no comprometido a ter 80% da nossa energia obtida de fonte renovável. Chegamos a 100% em 2021, com economia de custos. Nosso modelo de loja circular já pensa no reuso dos materiais e, se algum dia houve descarte, que possa ser reciclado. Também proporciona economia. Já temos 80% dos produtos com alguma característica mais importante para o ambiente. Queremos chegar a 100%. Trabalhamos no desenvolvimento de novas matérias-primas, na otimização dos produtos, na redução dos desperdícios. É bom para planeta e para o cliente. O trabalho bem feito engloba sustentabilidade ambiental, social e financeira.