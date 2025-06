Multinacional francesa que teve sede alagada em Porto Alegre muda de endereço

Novo local fica no empreendimento Carlos Gomes Square. Sodexo / Divulgação

Um ano depois de ter sido invadida pela água, a multinacional francesa Sodexo vai mudar de sede em Porto Alegre. A nova unidade começou a funcionar na terça-feira (3), no Carlos Gomes Square, novo empreendimento em avenida de mesmo nome.

O antigo escritório ficava perto do aeroporto Salgado Filho e não era acessado pelos seus cerca de 380 funcionários desde a enchente. Conforme a CEO da Sodexo no Brasil, a gaúcha Andrea Krewer, estruturas de tecnologia e móveis foram danificados. A empresa não divulga o valor total do prejuízo.

— Estávamos naquele endereço há cerca de 17 anos. Depois da calamidade do ano passado, definimos que precisávamos mudar de lugar, por causa do risco. A qualquer momento pode acontecer de novo. Mas, em nenhum momento, pensamos em sair do Rio Grande do Sul.

Ao contrário da sede anterior, que era ocupada apenas pela Sodexo, a nova fica em um prédio comercial. No total, são cerca de 1,2 mil metros quadrados, divididos em dois andares, um para celebrar a cultura brasileira e outro, a dimensão global da Sodexo. Há espaço para trabalhar e para expor serviços. A empresa não revela o investimento.

Sodexo, do vale-refeição?

Apesar de ser conhecida pelos vale-refeição e vale-alimentação, a Sodexo não opera mais neste mercado. A antiga Sodexo Benefícios agora é denominada Pluxee, após uma divisão de negócios. Hoje, a Sodexo é focada sobretudo em serviços corporativos de alimentação.

O grupo francês teve faturamento de 23,8 bilhões de euros no ano fiscal de 2024, crescimento de 7,9% em relação ao período anterior. O Brasil é o quarto mercado mais importante para a empresa. No Rio Grande do Sul, a Sodexo atende 85 clientes.

*Colaborou João Pedro Cecchini