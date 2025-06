Lula aposta em acordo com UE mesmo sob risco de "passar boiada" e regras europeias mais duras

Em março de 2024, Lula e Macron contemplavam floresta com admiração. Agora, tem boiada na linha. Ricardo Stuckert / Presidência da República / Divulgação

A amizade-quase-amor entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente francês, Emmanuel Macron, pode ser desafiada a partir desta quarta-feira (4), quando o chefe do Executivo brasileiro desembarca na França com a expectativa de discutir, entre outros pontos, o avanço do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia (UE).

E não é só porque Macron e os franceses em geral se opõem frontalmente à negociação: Brasil e UE seguem em frentes opostas na legislação ambiental, o que tende a dificultar o avanço do acordo de livre-comércio, mesmo em sua versão desidratada.

Enquanto o Senado brasileiro abria a porteira para a boiada, a UE apertava suas regras ambientais. Literalmente "enquanto": foi publicada pela Comissão Europeia em 22 de maio – um dia depois de o Senado aprovar a "flexibilização" –, uma nova lista classifica países, para efeitos de comércio, conforme o risco que apresentam para o desmatamento.

O catálogo é mais um capítulo do Regulamento sobre Produtos Livres de Desmatamento (EUDR, na sigla em inglês), que proíbe a importação de madeira, soja, carne bovina, cacau, café, óleo de palma, borracha e derivados com origem em países que tenham desmatado, de forma ilegal ou mesmo legal. Caso não sofra novo adiamento, começa a valer a partir de 30 de dezembro de 2025.

Na nova classificação, o Brasil recebe o selo de "risco padrão", o mesmo de países como Indonésia, Malásia, México e Argentina. Há ainda duas outras categorias: "risco baixo" e "risco alto" – onde se encaixa, por exemplo, a Rússia (veja lista aqui).

Os importadores europeus que comprarem de países de "risco baixo" devem ter menos custos operacionais, por que as obrigações de compra serão simplificadas. Países de "risco padrão" ou "risco alto" estarão sujeitos a uma camada adicional de controle, com mais custos, portanto menor atratividade.

Presidência brasileira

Lula, que deseja avançar com o acordo durante a presidência do Brasil no Mercosul, a partir de julho, até teve oportunidade de tentar mostrar maior aderência ao compromisso ambiental. Na mesma entrevista em que não fechou a porta para medidas fiscais estruturais que antes havia vetado, o presidente foi perguntado sobre eventuais vetos ao projeto do Senado. Preferiu se omitir, sem lançar pontes ao interlocutor dos dias seguintes:

— Não conheço as regras ainda. Isso vai chegar para eu analisar. Deve ter chegado na Casa Civil, quando chegar a mim eu digo se concordo ou não com as regras.

Se é verdade que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está favorecendo até alianças heterodoxas com sua tática "America alone" em vez de "America First", é preciso desconfiar que será necessária uma paixão avassaladora para perdoar um candidato a parceiro que não tem afinidades ambientais.

*Colaborou João Pedro Cecchini