Interesses feridos acirram embate entre governo e Congresso

Tensão dentre poderes envolve mais interesses privados do que públicos. Bruno Spada / Câmara dos Deputados

Nesta sexta-feira (27), o governo Lula ainda discute a possibilidade de levar à Justiça a derrubada do decreto de aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, até a véspera um dos principais interlocutores com o Congresso, afirmou que a decisão é "flagrantemente inconstitucional".

O argumento é de que definir alíquotas de impostos é prerrogativa do Executivo. Nessa lógica, decreto legislativo que anule efeitos de decreto presidencial sobre esse ponto contrariaria a Constituição. O que ainda freia a decisão é a incerteza sobre a posição do Supremo Tribunal Federal (SFT), a corte constitucional, sobre o tema. É bom lembrar que a natureza do IOF é de imposto regulatório, não arrecadatório, o que pode tornar a avaliação menos cristalina.

E a ala política do Planalto, diante de declarações de parlamentares de que judicializar seria equivalente a "declarar guerra". Segundo Haddad, além da via judicial, para substituir o tapa-buraco nas contas do IOF haveria outras duas opções: buscar novas fontes de receita – citou dividendos de estatais, como Petrobras e BNDES e leilões de petróleo, mas evitando mencionar novas altas de imposto – ou novos cortes.

Se "guerra" houver, também terá sido resultado de interesses contrariados no Congresso – e não os que importam para cidadãos e eleitores. O principal é bem conhecido: a redução no pagamento de emendas parlamentares.

Conforme dados do Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento (Siop), o governo empenhou R$ 1,924 bilhão para emendas, mas o pagamento efetivo até a véspera da votação era de R$ 465 milhões. Parece muito? É bom lembrar que o valor previsto para este ano é de R$ 50 bilhões.

Mas há mais: outra guerra envolve o ministro de Minas de Energia, Alexandre Silveira, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ambos se acusam mutuamente de fazer o jogo de lobbies empresariais com interesses opostos. O projeto do senador é simples: derrubar o ministro, que "acusa" de barrar projetos de "desenvolvimento".

Essa teria sido a motivação econômica para derrubar os vetos à regulação das eólicas offshore. Um dos pontos obriga a contratação de usinas térmicas a gás no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com custo anual de R$ 20,6 bilhões, que será repassado ao consumidor e elevará a conta de luz em cerca de 7,5%.

É uma tentativa em curso desde antes da privatização da Eletrobras, que suscitou críticas dos mais fervorosos defensores da desestatização. Determina a contratação de térmicas a gás em locais onde.. o gás não chega. E espera a conta no bolso do consumidor.

É verdade que o governo Lula cedeu à voracidade do Congresso ao aceitar a vinculação de emendas à receita corrente líquida (RCL) em troca da aprovação da PEC da Transição. Mas o Legislativo se comporta como um saqueador ao ignorar da racionalidade econômica ao atual estado das contas públicas.