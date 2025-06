Inflação desacelera mais do que o esperado e reduz pressão por nova alta de juro

A nova desaceleração acima do esperado da inflação reforça a expectativa de viés de parada no juro básico. Não que o cenário esteja muito claro, dadas as idas e vindas do governo e do Congresso nas medidas para equilibrar as contas. Mas ao menos o comportamento do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em maio deixou de ser fator de pressão para uma nova alta. O dólar recua mais 0,17%, enquanto a bolsa tem alta de 0,8% no final da manhã.