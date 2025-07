Herdeira de grupo deixa comando executivo da Gang

Tem mudança no comando da rede de moda jovem Gang, que há 11 anos pertence ao grupo Lins Ferrão . Uma das herdeira do conglomerado, que também inclui a Pompéia, Ana Luiza Ferrão Cardoso, está deixando a gestão executiva da empresa . Vai passar a integrar o conselho consultivo de transição da marca.

A executiva segue na companhia até o final deste ano , período em que acompanhará todo o processo de transição. A definição do novo nome que assumirá o cargo está em análise e ainda não foi oficializada.

— Foi uma decisão amadurecida com carinho e responsabilidade. Tenho muito orgulho do que construímos juntos e uma enorme gratidão por todos que fizeram parte dessa jornada. A Gang segue firme, com mais histórias disruptivas pela frente, como sempre foi sua essência — afirma Ana Luiza em nota enviada à coluna.