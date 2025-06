Haddad acena com saída para "aquela noite de domingo" e mercado se acautela

Em entrevistas dadas nesta sexta-feira (27), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou a possibilidade de o governo recorrer à Justiça contra a derrubada do decreto de aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Mas também acenou com uma saída para "aquela noite de domingo", como se referiu várias vezes à reunião com líderes do Congresso em que saiu convencido de que havia um acordo mas soube pela imprensa, no dia seguinte, que não havia "compromisso" com a alternativa ao IOF.