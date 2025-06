"Guerra dos 12 dias abalou o regime de não proliferação de armas nucleares", diz executivo de agência

Marzo estava em Viena durante votação de declaração de censura ao Irã que antecedeu "guerra dos 12 dias". Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Atual secretário-geral da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (Abacc), Marco Marzo é professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Nuclear da Escola Politécnica da USP. Ocupou por sete anos o cargo de diretor da divisão de Operações A do Departamento de Salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), responsável pela aplicação de salvaguardas em 35 países.

O que faz a Abacc?

Verifica todos os materiais nucleares em todas as instalações nucleares da Argentina e do Brasil. É única no mundo. Nos anos 1970 e 1980, havia quatro regiões do mundo em que os especialistas previam desenvolvimento de armas nucleares: Paquistão e Índia, Coreia do Sul e Coreia do Norte, Israel e Egito e Brasil e Argentina. Na época, os dois países estavam sob regime militar. A comunidade internacional via como perigo uma corrida armamentista na nossa região. Em 1991, foi assinado o acordo entre Argentina e Brasil para o uso exclusivamente pacífico da energia nuclear, que criou essa agência bilateral. Índia e Paquistão fizeram armas nucleares. Coreia do Norte e Israel também. A única região que seguiu o caminho da paz foi a nossa.

Tem relação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA)?

Sim, muito forte. Em 1994, entrou em vigor um acordo com quatro partes, por isso é chamado Acordo Quadripartite, entre Argentina, Brasil, Abacc e AIEA. O papel da agência internacional é auditar a Abacc. Na prática, quase todas as inspeções de salvaguarda são feitas em conjunto entre Abacc e AIEA. Por isso costumo dizer que Argentina e o Brasil são os dois países talvez mais salvaguardados do mundo.

Na véspera do ataque de Israel, sabia-se exatamente onde estava e quanto havia de urânio enriquecido a 60%.

O que preocupa é a aprovação, no parlamento do Irã, da suspensão do acordo para inspeção nuclear. É um rompimento ou não necessariamente?

Não necessariamente. Ainda tem de ser aprovado pelo líder supremo. Mas demonstra que a guerra dos 12 dias rompeu as relações de confiança entre o Irã e a Agência Internacional de Energia Atômica. A história é um pouco longa. O Irã é signatário do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares e, por isso, tem todas as suas instalações nucleares sob salvaguardas da agência. No início dos anos 2000, a agência desconfiou que o Irã tinha atividades não declaradas. E tinha. Até 2003, o Irã tinha um programa militar sistemático para desenvolver arma nuclear. Na época, a agência declarou, pela primeira vez, que não conseguia concluir se o programa do Irã era pacífico e remeteu ao Conselho de Segurança da ONU, que implantou sanções ao Irã. Até por isso, o Irã abandonou esse programa.

Como isso evoluiu para onde estamos?

Em 2015, por pressão de EUA e da União Europeia, o Irã concordou em assinar acordo com os americanos, Rússia, China, Inglaterra, França e Alemanha. Teve de congelar o programa de enriquecimento de urânio e aceitar que a AIEA inspecionasse mesmo instalações nucleares não declaradas. Quando Trump foi eleito pela primeira vez, no início de 2018, retirou os EUA do acordo. O Irã recomeçou o enriquecimento e deixou de respeitar o máximo de 200 quilos de urânio enriquecido a 3% previsto no acordo. E não deixou mais AIEA ir a qualquer lugar. Mas a agência seguiu controlando todas as instalações nucleares declaradas. Ou seja, na véspera do ataque de Israel, sabia-se exatamente onde estava e quanto havia de urânio enriquecido a 60%.

Todas as instalações nucleares declaradas, inclusive Fordow, tinham inspeções todo mês.

Como a situação se complicou?

Em junho, há duas semanas atrás, eu estava em Viena, na reunião da junta de governadores da agência, formada por 35 dos 194 países-membros. O diretor-geral Rafael Grossi, que é argentino, apresentou um relatório abrangente dos últimos 20 anos de aplicação de salvaguardas no Irã e a situação atual. Foi muito duro com o Irã, porque levantou as explicações que o Irã não deu antes de 2003. Mas todas as instalações nucleares declaradas, inclusive Fordow, tinham inspeções todo mês. A agência mantinha sete a oito inspetores permanentemente no Irã.

Quais foram as consequências?

Com base nesse relatório, EUA, Inglaterra, França e Alemanha resolveram apresentar uma resolução de censura ao Irã. É algo grave, porque a AIEA é obrigada a informar o Conselho de Segurança da ONU, que poderá decretar sanções adicionais ao Irã. E foi aprovada em 12 de junho, às 11h30min, eu estava lá. Dos 35 países da junta, 19 aprovaram a resolução. Isso causou muita espécie, porque não é algo trivial uma resolução dessa. À noite, Israel atacou as instalações nucleares do Irã. Depois, o diretor-geral da agência declarou que o ataque a instalações nucleares contrariava a carta da ONU, o Conselho de Segurança da ONU e as resoluções da AIEA, mas não foi enfático e sequer citou Israel. Então, o Irã se sentiu desconsiderado pela agência.

A própria agência internacional fica desmoralizada, porque está lá controlando e outro país ataca. É uma situação muito instável e muito difícil.

A decisão do parlamento iraniano pode ser usada para negociar?

Estamos muito pessimistas. O Irã tinha tudo sob salvaguarda da agência. E foi atacado. Agora, deve estar raciocinado por que manter tudo sob controle internacional, se o país não vai estar seguro. A guerra dos 12 dias abalou o regime de não-proliferação de armas nucleares. A própria agência internacional fica desmoralizada, porque está lá controlando e outro país ataca. É uma situação muito instável e muito difícil. Mas existe a possibilidade de usar para voltar à mesa de negociações, como um trunfo.

Uma ameaça?

Sim, se vocês levantarem as sanções econômicas e comerciais, nós voltamos à agência internacional. Então, tem muito também da política, da estratégia, da geopolítica.

Quando houve o primeiro ataque de Israel, na minha opinião, a primeira coisa que fizeram foi colocar esse material em lugar seguro.

Faz sentido o debate sobre o destino de 400 quilos de urânio enriquecido a 60%?

Há segurança absoluta sobre a existência desse material. Em 31 de maio, os inspetores da agência verificaram 408,6 quilos de urânio a 60% em Fordow. Mas o urânio a 60% é um gás pesado, que tem de ser colocado em cilindros de aço. O habitual é colocar 17 quilos em cada um, com cerca de 20 centímetros de diâmetro e 1 metro de altura, do tamanho de um extintor de incêndio grande. Seriam cerca de 24 cilindros pequenos. Quando houve o primeiro ataque de Israel, na minha opinião, a primeira coisa que fizeram foi colocar esse material em lugar seguro. Com três ou quatro vans, dá para remover.

Agora se discute se o programa nuclear iraniano foi ou não destruído, mas não há certeza, há?

Não se tem certeza de nada. Infelizmente, os inspetores da agência não estão mais lá para relatar. Na minha opinião, mesmo que a planta que está enterrada lá, a 90 metros de profundidade, não tenha sido destruída, deve ter sido abalada. As centrífugas giram a mais de 1 mil quilômetros por hora, considerando a velocidade linear. Isso depende muito da estabilidade e da potência da energia elétrica que as alimentam. Se o sistema elétrico foi atingido, começam a girar sem controle e arrebentam. Então, provavelmente, o Irã perdeu muitas centrífugas em Fordow e praticamente todas em Natanz, que fica na superfície. Mas o Irã tem equipes técnicas que desenvolveram essas instalações que estão lá trabalhando. É uma questão de tempo para refazer. Não é uma questão de meses, mas de alguns anos.

É possível fazer bomba com urânio enriquecido a 60%. Em vez de usar 25 quilos, teria de usar 80. Com 400 quilos, seria possível fazer cinco.

Se as instalações declaradas eram inspecionadas, existe risco de haver armas nucleares em desenvolvimento em áreas não declaradas?

As instalações de Natanz, Fordow e Isfahan estavam sob salvaguardas, então lá não estava se fazendo arma nuclear. Se havia desconfiança que estavam fazendo bomba, se os serviços de inteligência acreditavam que poderia haver locais, por que não bombardearam outros locais? Os alvos foram só os declarados. A nossa avaliação é que não há instalações não declaradas. Houve antes de 2003.

Mas para que serviriam 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, se para energia nuclear basta de 3% a 5%?

É difícil responder. Uma das hipóteses seria para combustível de submarino. O Irã tem ideia de fazer, no futuro, um submarino nuclear. Mas ainda não saíram do projeto. Provavelmente estavam acumulando para, no futuro, enriquecer a 93%. Não serve só para fazer bomba, pode ser empregado em reatores de pesquisa.

Não é uma quantidade grande?

Não ocupa grande volume, mas não é uma quantidade trivial. E tem mais um ponto, que não é muito abordado: não é só com 93% de enriquecimento que se faz arma nuclear. É possível fazer uma bomba com urânio enriquecido a 60%. Em vez de usar 25 quilos em cada uma, teria de ser 80. Com 400 quilos, seria possível fazer cinco bombas com urânio a 60%. Mas hoje, legalmente, ainda vale o que está escrito. Se o Irã ainda não se retirou do tratado de não-proliferação, que ele poderia vir a fazer, ele tem direito a desenvolver energia para fim pacífico.