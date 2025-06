Fábrica salva da enchente por clientes chega a recorde de 1 milhão de alfajores ao mês

Odara tem operação instalada no bairro Sarandi, na Capital.

Um ano depois de ter sido atingida pela água embarrada de maio de 2024 , com prejuízo de R$ 3 milhões, a Odara teve produção recorde em maio, de 1 milhão de alfajores em um único mês.

Para se ter ideia, antes da cheia histórica, a fábrica produzia, em média, 580 mil unidades por mês . Em agosto do ano passado, com a retomada da operação, 814 mil alfajores foram produzidos , recorde até maio deste ano.

Salva da enchente pelos clientes — enquanto estava fechada, cerca de 3,6 mil pessoas aceitaram comprar os doces para receber só depois, a Odara tem fábrica instalada no bairro Sarandi, com capacidade produtiva de 15 mil alfajores por hora .

Depois da tragédia de maio de 2024, fez parceria com a Nestlé e agora projeta expansão. Nas próximas semanas, chega uma peça-chave na linha de produção, uma máquina dosadora argentina, última a ser recuperada entre os equipamentos danificados pela enchente. Comprada por US$ 150 mil (R$ 825 mil, na cotação atual) antes do desastre, teve custo de R$ 300 mil para a recuperação.