Expectativa dá lugar a cautela sobre "solução estrutural" de buraco nas contas 

Depois da reação que sinalizava alta expectativa de uma efetiva "solução estrutural" para o buraco nas contas públicas deste ano e de 2026, agora sensação predominante é de cautela. O "jogral" feito pelos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) havia ajudado a cristalizar a percepção de uma alternativa de mais longo prazo ao aumento do Imposto sobre Operações Financeira (IOF) .

No entanto, as poucas informações existentes sobre o conteúdo do "pacote fiscal" não consolidaram essa expectativa, nem no mercado nem entre especialistas em contas públicas. Podem ser vazamentos parciais ou incorretos – dos quais reclamou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad –, mas o que se sabe até agora provoca mais desconfiança do que conforto.