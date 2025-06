Entenda por que, mesmo em meio a crise do IOF, dólar cai e bolsa sobe no Brasil

Moeda americana teve queda de 0,99%. Félix Zucco / Agencia RBS

Enquanto se acentua a crise entre Executivo e Legislativo com derrubada do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o mercado financeiro festeja: o dólar teve queda de 0,99%, para R$ 5,499, e o principal indicador da bolsa brasileira (B3), o Ibovespa, sobe de 0,99%, para 137.113 pontos nesta quinta-feira (26).

O que provocou bom humor foram dados econômicos do Brasil e do Exterior. Parte veio da surpresa positiva com o IPCA-15, a prévia da inflação oficial do país. O índice subiu 0,26% em junho, abaixo da expectativa do mercado, que esperava alta de 0,3%.

— O IPCA-15 de junho confirmou mais uma leitura benigna da inflação no Brasil — diz Alexandre Maluf, economista da XP.

Lá fora, duas informações ajudaram a enfraquecer o dólar frente a outras moedas. Uma foi a informação dada pela Casa Branca de que, embora o prazo da trégua de 90 dias no tarifaço se encerre do dia 8 de julho, pode ser estendida.

A notícia de que Donald Trump tem a intenção de substituir Jerome Powell como presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) antes do fim do mandato, que vai até maio de 2026, trouxe instabilidade para a moeda americana.

— A ameaças à independência do banco central afetam a credibilidade do mercado americano e levaram o índice do dólar em relação a uma cesta de moedas (DXY) à mínima dos últimos três anos — afirma Paula Zogbi, estrategista-chefe da Nomad.

Claro que parte do mercado também festeja a derrubada do IOF, afinal é um imposto sobre operações financeiras, ou seja, sobre o dia a dia desses negócios. Embora afete a todos, pesa mais no segmento específico.

*Colaborou João Pedro Cecchini