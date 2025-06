Elevação de teor de biocombustíveis é positiva, mas não blinda Brasil a oscilações do petróleo

Etanol em máquinas pesadas ainda é novidade, mas uso é tradicional no Brasil. Carolina Pastl / Agencia RBS

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou nesta quarta-feira (25) a elevação do percentual de etanol na gasolina, de 27% para 30%, e de biodiesel no diesel de 14% para 15%. , que começa a valer em 1º de agosto. Um dos argumentos para aprovar a medida é proteger o Brasil das oscilações dos preços do petróleo como a que acabou de ser provocada pela "guerra dos 12 dias".



A medida é positiva, embora não blinde o Brasil das variações na cotação do barril que ocorrem por motivos tão diversos quanto a guerra, ameaças a infraestruturas petroleiras e nível de atividade global e das principais economias do planeta.

O Brasil é pouco dependente de gasolina importada, mas ainda precisa buscar no Exterior de cerca de 30% do diesel consumido no país. Por isso, o aumento de três pontos percentuais na mistura de etanol pode reduzir ao mínimo a necessidade de compra do combustível mais usado em automóveis, mas o de um ponto percentual no mais usado em caminhões e veículos pesados faz pouca diferença para a dependência externa.

Sempre existe o risco, ainda, de algum aumento na cotação das matérias-primas orgânicas deságue nas bombas, mas são produtos menos suscetíveis a mudanças bruscas de preço.

E, se não garante blindagem, o aumento da mistura de biocombustíveis tem outros pontos positivos. Além de contribuir com a redução dos gases de efeito estufa, incentiva uma indústria mais replicável do que a petroleira. Uma refinaria de petróleo não se faz sem bilhões. Mas uma unidade de produção de etanol ou biodiesel consegue ser implantada ainda na casa dos milhões — algumas centenas, mas ainda milhões.

É o que o Rio Grande do Sul vê com empresas que se alternam como maiores produtoras nacionais de biodiesel, como Be8 e Olfar, e até uma incipiente produção gaúcha de etanol que pode ganhar importância com as demandas ambientais corporativas para neutralizar emissões.