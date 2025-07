Dólar fecha semestre com queda de 12%, em menor valor desde setembro de 2024

Nesta segunda-feira (30) em que há tanto perspectiva de alguma saída para o impasse fiscal quanto novas trocas de farpas entre Executivo e Legislativo, o dólar fez de conta que não é com ele: caiu mais 0,93%, para R$ 5,433, menor cotação desde 19 de setembro de 2024 (R$ 5,424) . Só em junho, a moeda americana perdeu 4,3% em relação à nacional. No primeiro semestre, acumula queda de 12% .

O motivo que contribuiu para fazer as verdinhas murcharem no dia foi o resultado da geração de emprego em maio dado pelo Caged. O número de 148.992 vagas líquidas (saldo entre demissões e contratações) veio bem abaixo da média das previsões, perto de 170 mil. Por quê? O mercado vê uma desaceleração que pode abrir espaço para que o Banco Central (BC) projete o início do ciclo de baixa do juro.