Dólar cai abaixo de R$ 5,70 com tensões comerciais e suspense sobre IOF

Riscos fiscais no Brasil seguem no radar do mercado.

Após ter encerrado a semana passada acima de R$ 5,70, o dólar teve queda de 0,75% nesta segunda-feira (2), para 5,675. As novas tensões comerciais entre EUA e China seguem guiando as negociações, assim como o suspense sobre o futuro do decreto de aumento do Imposto sobre Transações Financeiras (IOF).