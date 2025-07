Depois de fiasco, Câmara quer urgência para projeto que reduz benefícios fiscais

Proposta seria uma tentativa de desanuviar o clima entre Executivo e Legislativo. Leonardo Sá / Agência Senado/Divulgação

Depois das merecidas críticas pela combinação entre a derrubada do decreto que elevava o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e a aprovação do aumento do número de cadeiras para deputados no mesmo dia, a Câmara agora tenta se reconectar com seu discurso de responsabilidade fiscal.

Está prevista para esta semana a votação de urgência para o projeto de lei complementar que propõe corte linear em benefícios fiscais. O pedido é do líder do PP, Doutor Luizinho (RJ), apontado como um mais próximos do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

— Atende o Congresso do ponto de vista que eles querem — afirmou, parecendo oferecer uma ponte em meio ao clima tenso que incluía a possibilidade de judicialização do IOF.

A urgência teria apoio de líderes do Centrão na tentativa de dar consistência ao discurso de Motta de que os parlamentares precisam apresentar soluções e não apenas apontar os erros do governo na política fiscal.

Embora a proposta original da Fazenda fosse um corte uniforme de 10% em todos os benefícios fiscais, a expectativa é de que, caso a proposta avance – depois dos últimos sinais, é melhor manter cautela –, mire percentual menor. Neste momento, a expectativa da equipe econômica seria arrecadar cerca de R$ 20 bilhões em 2026 com a redução dos subsídios.

Se a estimativa feita hoje por Haddad estiver correta – o ministro costuma citar valor ao redor de R$ 800 bilhões em "custo tributário" – essa estimativa de receita corresponderia a um corte de cerca de 2,5%, já mencionado nos meios parlamentares.

Os R$ 800 bilhões que o ministro cita não é a quantia que aparece no orçamento desde ano. Conforme a equipe econômica, o valor teria sido atualizado com informações de um formulário que empresas passaram a preencher no ano passado.

O que está formalmente previsto no orçamento deste ano são R$ 587,4 bilhões. Ainda que não tenha alcançado a vizinhança do bilhão, é um "gasto" que aumentou 78,8% em apenas cinco anos. Algo de errado tem de haver.

O salto do custo tributário

2020 R$ 328,6 bilhões

2021 R$ 420,8 bilhões

2022 R$ 492,5 bilhões

2023 R$ 541,1 bilhões

2024 R$ 563,5 bilhões

2025 R$ 587,4 bilhões*

Fonte: Receita Federal