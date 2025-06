Depois de 67 mil negócios fechados por enchente, este ano teve retomada firme

Enquanto os porto-alegrenses acompanham com tensão o risco de uma nova invasão das águas na capital gaúcha, os levantamentos do dilúvio de 2024 trazem algumas medidas dos prejuízos e da reação à catástrofe climática. Conforme a Datahub, que atua no mercado de dados e informações, entre janeiro e maio foram registradas 108.238 aberturas de empresas. O número é 27,9% maior do que no mesmo período de 2024, que teve 84.586 registros.