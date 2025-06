De rejeição ao IOF a temores com reforma tributária, "um país que não quer encontrar seu destino"

Representando a iniciativa privada, Joarez Piccinini, diretor de Relações Institucionais da Randoncorp, destacou o problema do aumento de gastos públicos no país e seus efeitos na economia. Reforçou que o desequilíbrio nas contas provoca "situação meio maluca", de um governo que, ao mesmo tempo, pisa no freio – com a elevação do juro – e no acelerador – com os programas de estímulo ao consumo.