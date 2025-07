De 10 pizzas por dia a R$ 5 milhões de faturamento, empresa prevê segunda loja em Porto Alegre

Uma loja de 110 metros quadrados será instalada na Rua Miguel Tostes, no bairro Rio Branco. Ao contrário do outro estabelecimento da Grani, que fica na Rua Cabral, também no Rio Branco, a nova operação terá foco em telentregas e produção de congelados . Não haverá mesas para consumo local.

Juntos há 12 anos, os dois decidiram empreender inicialmente com pizzas congeladas feitas em casa e produção de 10 pizzas por dia . Rodrigues já havia trabalhado no varejo e em outras duas pizzarias antes de abrir o próprio negócio. A primeira operação da Grani ficava em uma garagem de 17 metros quadrados .

As pizzas napolitanas são feita com farinha italiana tipo 00, fermentação longa, bordas altas e assadas a 450°C. A Grani oferece cerca de 20 sabores. Há pretensão de ampliar as opções veganas. Os sócios já preveem uma terceira operação no próximo ano.