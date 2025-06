Copom surpreende ao elevar juro a 15%, mas avisa que ciclo de alta terminou... se não houver surpresa

Nem precisaria de tradução, a essa altura, mas às vezes é preciso explicitar o óbvio: o Copom teme o impacto econômico do conflito entre Israel e Irã. Nesse ponto, aliás, foi mais claro do que o Federal Reserve (Fed, o BC dos Estados Unidos), que nem mencionou o possível envolvimento das forças armadas americanas no enfrentamento no Oriente Médio.