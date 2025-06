Como o Brasil subiu quatro posições em ranking mundial de competitividade

Entrada de capitais ajudou país a galgar quatro postos no ano.

Não é óbvio, mas aconteceu: entre os 69 países analisados no Anuário de Competitividade do IMD Business School, em parceria com a Fundação Dom Cabral (FDC), o Brasil subiu quatro posições neste ano. O país, que estava em 62º lugar em 2024, neste ano foi para o 58º. É o melhor despenho desde 2021. O resultado reflete avanços em áreas como desempenho econômico e eficiência empresarial.