Como nasceu a GurIA, que vai falar com todos os gaúchos

Pode-se dizer que a GurIA, a inteligência artificial que vai conectar serviços públicos estaduais a todos os gaúchos, é filha da enchente. Embora já houvesse planos de uma ferramenta mais proativa, foi no sufoco para fugir da água que sua vinda ao mundo foi acelerada. Foi desenvolvida no Estado, com parceria do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Procergs), da Amazon Web Services (AWS) e da IBM. A coluna havia antecipado a nova fase de interação, que era prevista para abril, mas atrasou um pouquinho.

Treinada para falar "gauchês", a GurIA é uma assistente virtual por texto ou voz baseada em IA generativa – já que se mencionou família, seria prima distante do ChatGPT. A partir desta quinta-feira (5), está disponível no portal rs.gov.br e pelo WhatsApp (51 3210-3939). Entre suas habilidades, está a recomendação de serviços conforme o perfil do usuário.

A GurIA já está no ar: ainda durante o lançamento, quem se cadastrou nos totens disponíveis no Palácio Piratini já pôde interagir com a GurIA. A IA generativa do serviço público gaúcho tem selo de certificação no WhatsApp para reduzir risco de fraudes e golpes.

Lançada nesta manhã pelo governador Eduardo Leite, teve apresentação com holograma interativo.

— Mais do que tecnologia, estamos falando de inclusão, respeito ao tempo e à realidade de cada pessoa. A GurIA é um símbolo desse novo momento: um governo que escuta, compreende e age, que facilita o acesso e torna a experiência pública mais simples, intuitiva e útil para todos — disse Leite.

Conforme a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, a GurIA vai usar linguagem acessível, com foco em orientar o cidadão com precisão e agilidade. À coluna, um tempo atrás, já havia prometido que a IA gaúcha não vai ficar mandando "bom dia" indesejado:

— Com o tempo, vai funcionar como a Netflix, vai entender o perfil do cidadão e interagir com ele, com o cuidado de não ser invasivo demais — detalhou Danielle.

Faltou conectar outro "parente" da GurIA. Como a tecnologia básica é da IBM, é sobrinha do já respeitável Watson em sua versão X. Watson foi uma versão pioneira de algo parecido com inteligência artificial, surgido há uma década Agora, o Watson X é sua versão generativa.

O que a GurIA pode fazer

Avisar a hora de tomar vacina

Alertar para benefício disponível que não está em uso

Lembrar de pagar o IPVA

