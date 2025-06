Como atua no RS braço menos conhecido de gigante global

Carrefour Property também faz gestão de galerias. Carrefour Property / Divulgação

Além das gôndolas de supermercado, a rede de origem francesa conhecida por supermercados tem um lado B, menos exposto: o Carrefour Property. Só no Rio Grande do Sul, tem 1,9 milhão de metros quadrados em terrenos, o equivalente a cinco Parques da Redenção. No país, são cerca de 400 ativos próprios e 18 milhões de metros quadrados.

Hoje, o grupo estima usar apenas 15% do potencial construtivo das suas propriedades. Pode parecer um pouco abstrato, mas a vitrine do Carrefour Property ajuda a explicar: o terreno em que estava instalado o primeiro hipermercado Carrefour no país, construído há cerca de 50 anos, receberá até 2028 a torre mais alta de São Paulo, com 39 andares de uso corporativo e 219 metros de altura.

O Carrefour tem terrenos para o mesmo perfil de empreendimento no RS? A CEO do Carrefour Property, Liliane Dutra, responde à coluna:

— Com o perfil de multiuso, ainda não estamos trabalhando, apesar de termos terrenos grandes no Estado. Temos terrenos um pouco menores que estão vazios e estamos negociando com duas incorporadoras.

No total, cerca de 60 mil metros quadrados devem ser vendidos para construção de 1,8 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, conforme a executiva.

Como funciona

O objetivo é potencializar os terrenos que já pertencem ao grupo. Um dos primeiros passos é conhecer os parâmetros urbanísticos.

— Temos uma área que desenvolve com cabeça de proprietária do terreno, mas também fazemos conta como se incorporadores fôssemos e estruturamos planos. Depois, conversamos com as incorporadoras relevantes da região, mas como já entenderam que é uma prioridade da companhia, estamos sendo bastante demandados — relata Liliane.

Outra forma de faturar mais com áreas já disponíveis é com lojas combo. O formato combina duas bandeiras do grupo no mesmo local, como ocorre no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, com Carrefour e Sam's Club.

Para otimizar as operações, as galerias também são opção. No Rio Grande do Sul, onde há 42 lojas do grupo, são 28 galerias em 14 cidades. Com cerca de 200 lojistas, o Estado o segundo maior em número de galerias em lojas de Carrefour, Atacadão e Sam's Club.

*Colaborou João Pedro Cecchini