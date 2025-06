Acordo entre EUA e China envolve terras raras, mercado reage com cautela

Um mês depois do anúncio da trégua comercial de 90 dias entre Estados Unidos e China , foi anunciado na manhã desta quarta-feira (11) um acordo sobre tarifas que envolve fornecimento de terras raras do gigante asiático ao país mais rico do mundo.

No Brasil, o dólar cai cerca de 0,7% depois de ter fechado com variação para cima de 0,14% na véspera. A bolsa de valores também recua 0,2%, porque as americanas estavam com sinais mistos no início da manhã. Agora, estão todas no positivo, mas com leves variações para cima, entre 0,2% e 0,3%.