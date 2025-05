Ultimato de 10 dias e Haddad "sem alternativa": o impasse do IOF

Valter Campanato / Agência Brasil/Empresa Brasil d

O nível de pressão contra o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) foi para a estratosfera nesta quinta-feira (29), com o ultimato à equipe econômica dado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Ele se comprometeu a segurar tentativas de derrubar o decreto que elevou as alíquotas, mas por apenas 10 dias.

E embora o debate sobre opções à elevação da carga tributária já envolva pesos-pesados da economia – da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) ao economista-chefe e ex-diretor de política monetária do Banco Central (BC) Mario Mesquita –, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma estar "sem alternativa".

Em caso de derrubada do decreto do IOF, seria preciso encontrar uma forma de arrecadar ou fazer cortes adicionais de R$ 19 bilhões. A equipe econômica já havia anunciado o uso de R$ 1,4 bilhões de fundos do governo para compensar a alíquota de IOF retirada das remessas de pessoas físicas ao Exterior e de aplicações de fundos nacionais no Exterior.

Segundo Motta, depois de uma reunião com Haddad e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), "combinamos que a equipe econômica tem 10 dias para apresentar um plano alternativo ao aumento do IOF". Conforme o presidente da Câmara, deve ser "duradouro, consistente e que evite as gambiarras tributárias só para aumentar a arrecadação". Afirmou, ainda, que "o clima é para derrubada do decreto do IOF na Câmara".

Depois da reunião, Haddad havia afirmado que não havia se discutido a revogação do aumento do IOF e que não há alternativa de receita para cobrir o rombo criado pela derrubada do decreto. Disse que só haveria espaço para negociar medidas estruturais a partir de 2026 – ano eleitoral. Opções já apresentadas para aumento de receita esbarram e prazos legais para entrar em vigor, ponderou:

— Expliquei que em 2025 temos certa dificuldade em virtude do fato de que existem normas constitucionais que obrigam a observação de noventena, anualidade.