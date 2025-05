Tribunal barra tarifaço de Trump e bolsas reagem bem; economistas têm cautela

Bolsas sobem, nesta quinta-feira (29), depois que o Tribunal de Comércio Internacional, com sede em Nova York, bloqueou o tarifaço do presidente dos Estados Unidos . Conforme a decisão, Donald Trump extrapolou sua autoridade ao impor tarifas gerais sobre importações . No Brasil, o dólar abriu em baixa e está cotado em R$ 5,664, afastando-se do nível de R$ 5,70, do qual havia se aproximado na véspera .

Depois de uma série de recuos de Trump, o que está em vigor atualmente é uma alíquota de 10% para todos os países que têm comércio com os EUA, com exceção da China, cuja tarifa média é estimada em 14% depois do acordo anunciado no início do mês. Conforme Barral, a medida vale para as tarifas recíprocas, ou seja, as gerais, não as específicas para produtos, como as sobre aço e alumínio. Também afirma que o tribunal deu 10 dias para Trump revogar as medidas adotadas no "Dia da Libertação".