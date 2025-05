Tradicional microcervejaria gaúcha renasce em novo shopping da Capital

Seis meses depois de anunciar o fim da produção em sua microcervejaria criada em 1995, Eduardo Bier Correa faz a operação e a marca renascerem: vai comemorar os 30 anos com a volta da Dado Bier, agora no Shopping Bordaza, empreendimento "fora da caixa" que está nascendo em Porto Alegre com proposta centrada no bem-estar.