Terminal de contêineres de Rio Grande comprova uso de 100% de energia renovável

Perto de fe char a venda de controle para a MSC , a Wilson Sons vai deixar um legado sustentável no Terminal de Contêineres do porto de Rio Grande (Tecon): obteve certificação que comprova o abastecimento de energia só com fontes renováveis nas operações em 2024.

O Certificado Internacional de Energia Renovável (I-REC, da sigla em inglês) garante que foram zeradas as emissões de gases do efeito estufa em relação à energia consumida pelo terminal, seguindo os parâmetros estabelecidos por metodologia global. O plano para chegar ao uso de energia 100% renovável existia desde 2023 .

As operações da Wilson Sons no Brasil foram vendidas por R$ 4,35 bilhões para a operadora de cruzeiros suíça Mediterranean Shipping Company (MSC). No Estado, a Wilson Sons opera, além do Tecon, o Terminal Santa Clara.