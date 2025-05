Surpresa positiva com prévia da inflação faz dólar cair e bolsa subir para recorde intradiário

Uma perspectiva positiva (pero no mucho) na inflação brasileira orientou os mercados financeiros nesta terça-feira (27). O dólar fechou em queda de 0,53%, para R$ 5,645, e o principal índice da bolsa brasileira (B3), o Ibovespa , em alta de 1,02%, para 139.539 pontos. Na máxima do dia, o indicador chegou a 140.381 pontos, recorde intradiário .

O bom humor veio da surpresa positiva com o IPCA-15, a prévia da inflação oficial do país. O índice registrou uma alta de 0,36%, avanço menor do que o projetado pelo mercado, de 0,44%. No entanto, no acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA-15 chegou a 5,4%, ainda acima da meta, de 3%.