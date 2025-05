Sinais da recuperação judicial da Azul afastam hipótese de fusão com Gol

Pouso forçado financeiro da Azul terá ajuda de aéreas dos EUA. Gabriel Haesbaert / Especial

No início deste ano, a crise causada pela pandemia nas companhias aéreas de todo o mundo já havia feito Latam e Gol pedirem recuperação judicial (RJ) nos Estados Unidos e levado a Azul a um acordo particular com credores. Mesmo assim, Gol e Azul chegaram a assinar um acordo prevendo "combinação de negócios" – uma fusão. Antes da abertura do mercado no Brasil, os recibos de ações (ADRs) da Azul negociados em Nova York caíam 40%.

Conforme os termos da recuperação, o pedido de redução da dívida foi antecedido de acordos com credores e de maior participação das companhias aéreas americanas United Airlines e American Airlines, que já são parceiras estratégicas da Azul.

Na nota oficial em que a Azul comunica do pedido para entrar no chamado Chapter 11 (equivalente à recuperação judicial nos EUA), United e American ganharam espaço considerável, o que indica que terão mais do que a atual "parceria estratégica" no desenho da saída do processo.

— A United tem orgulho de ter iniciado uma parceria com a Azul em 2014 e ter investido na Azul em 2015. Desde então, conectamos centenas de milhares de passageiros e estamos entusiasmados com a oportunidade de expandir ainda mais esse negócio. A Azul é mais do que apenas uma parceira comercial da United (...). É por isso que apoiamos o processo de reestruturação da Azul e firmamos Acordos para construir um relacionamento ainda mais forte no futuro — afirmou Andrew Nocella, vice-presidente executivo e diretor comercial da United Airlines.

— Estamos confiantes de que o plano da Azul para fortalecer seu futuro será extremamente positivo para o mercado de aviação brasileiro e para os viajantes de/para e dentro do Brasil. (...) Estamos entusiasmados em apoiar esse processo e fazer parte do futuro da Azul — declarou Stephen Johnson, vice-presidente e diretor de estratégia da American Airlines.