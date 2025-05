RS se consolida como referência de atuação em emergência climática

Com um a cada quatro brasileiros afetado ou que conhece alguém atingido por tragédias ambientais, o aprendizado do Rio Grande do Sul se consolida como referência para a atuação de três formas de reação: setor publico, iniciativa privada e filantropia. A pesquisa Pulso Solidário – Os Brasileiros e o Voluntariado (veja principais conclusões abaixo) – com esse retrato foi apresentada nesta terça-feira (27), em São Paulo, em um evento que marcou os cinco anos de criação do Movimento União BR , que atuou na emergência da enchente de maio de 2024 e segue trabalhando na reconstrução.

O painel que abriu o evento foi exatamente Aliança que Salvou Vidas no RS, com participação do governador Eduardo Leite. Um dos exemplos que deu sobre a atuação conjunta das três áreas foi a parceria com o RegeneraRS para que os recursos do fundo financiem projetos de obras. Depois, a construção será bancada com recursos do Funrigs, formado com as parcelas da dívida do Estado com a União.