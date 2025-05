RS é o segundo Estado com o maior número de mulheres em conselhos; entenda por quê

Dados mostram avanço da diversidade, conforme especialista. Daniel Marenco / Agencia RBS

Só atrás de São Paulo, o Rio Grande do Sul é o segundo Estado com maior número de mulheres em conselhos de administração no país.

Do todas as conselheiras analisadas pelo estudo Women at the Top, do Evermonte Institute, 12,8% têm atuação em empresas com sede em cidades gaúchas. São Paulo ocupa a primeira colocação, com 61% (veja detalhes abaixo).

Conforme a sócia do Evermonte Institute e coordenadora da pesquisa, Helena Schröer, o ecossistema empresarial gaúcho, apesar de ser fortemente marcado pelo tradicionalismo, é bastante maduro, o que cria um ambiente favorável à diversidade de gênero.

— À medida que as companhias gaúchas evoluem, há uma maior necessidade de perfis capazes de agregar perspectivas distintas e apoiar a transição de modelos centrados na figura do fundador para estruturas mais institucionais — afirma Helena.

Para a executiva, os dados mostram avanço da diversidade de gênero em conselhos, ainda que haja maior concentração de mulheres em São Paulo.

A pesquisa Women at the Top teve duas frentes de captação. Na abordagem quantitativa, foram analisados perfis de 98 conselheiros (49 mulheres e 49 homens) que atuam em companhias de capital aberto ou organizações de grande porte no Brasil. Já no viés qualitativo, foram entrevistadas oito conselheiras brasileiras.

Os cinco melhores

São Paulo | 61%

| 61% Rio Grande do Sul | 12,8%

| 12,8% Paraná | 5,1%

| 5,1% Rio de Janeiro | 4,1%

| 4,1% Santa Catarina | 3,1%

*Colaborou João Pedro Cecchini