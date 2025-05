Qual o recorde batido pela Camicado, marca da Renner de produtos para casa

Em 2024, foram R$ 18 milhões em vendas no Programa de Parceiros.

Comprada por R$ 165 m ilhõ es pela Lojas Renner em 2011 , a marca de casa e decoração Camicado teve um recorde em 2024: houve crescimento de 338% das vendas no Programa de Parceiros em relação ao ano anterior.

Em 2024, foram R$ 18 milhões em vendas no formato, 18% acima do projetado. O tíquete médio é quatro vezes maior do que o tíquete médio geral da marca.