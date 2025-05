Qual área no porto da Capital deve ir a leilão em julho

A expectativa é realizar a disputa em julho , depois de cumpridas as etapas de aprovação dos estudos e a deliberação e publicação do edital pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

A previsão de investimento a partir do arrendamento da área é de R$ 21,1 milhões , com prazo de 10 anos de concessão. O futuro arrendatário será responsável por construir dois armazéns, com cerca de 14 mil metros quadrados cada, informa o MPor.

Leilão anterior frustrado

No segundo bloco, além do terminal de Porto Alegre, devem participar da disputa terminais em Maceió (AL), Rio de Janeiro (RJ) e Vila do Conde (PA), com valor total R$ 1,03 bilhão.