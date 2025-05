Porto Alegre terá nova opção de sorveteria "de grife" argentina

Abriu nesta quinta-feira (22) a primeira Heladeria Havanna de Porto Alegre . A operação "de grife" é da tradicional marca argentina de doce de leite e alfajores, que está lançando esse modelo de negócios no Brasil. A estreia é cautelosa: um quiosque no Pontal Shopping, com degustação na primeira semana: de quinta a sábado, das 11h30min às 15h30min.

As Heladerias Argentinas Havanna são sorveterias artesanais que surgiram depois do lançamento de uma linha de sorvetes de pote no varejo brasileiro. O o novo formato projeta a inauguração de ao menos 50 lojas até dezembro, com expectativa de atingir 120 unidades até 2027, inclusive por meio de franquias.