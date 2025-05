Por que o dólar passa de R$ 5,70 com bons resultados no PIB

Se o dólar caiu no dia em que o impasse em torno do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) virou crise, inverte a mão e sobe forte (0,8%) nesta sexta-feira (30), voltando ao patamar de R$ 5,70 – R$ 5,711 no final da manhã. Para acentuar o mau humor no mercado financeiro, a bolsa cai em proporção quase igual.